«Мисс Россию» похитили на тропическом острове

«Мисс Россию» Линникову похитили на Бали

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анну Линникову похитили и попытались изнасиловать на острове Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам потерпевшей, некий мужчина удерживал ее у себя на вилле, отобрал телефон и угрожал насилием. Модель утверждает, что «ничего не случилось», но на нее это очень сильно повлияло.

Линникова целый день искала переводчика, чтобы написать заявление в полицию. Она рассчитывает, что ее обидчика вышлют из страны или арестуют.

Ранее Линникова рассказала, что на нее напал водитель такси, после того как привез ее не туда. После инцидента компания, в которой работает агрессивный таксист, заявила, что вернет Линниковой деньги за поездку.