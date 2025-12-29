Монах решил пройти 3,7 тысячи километров ради мира и потерял ногу

В США буддийский монах потерял ногу во время похода ради мира и любви

В США буддийский монах попал под машину и потерял ногу во время пешего похода в честь любви и мира. Об этом пишет WSB-TV.

Маха Дам и другие монахи отправились в поход 19 ноября. Они намеревались пройти около 3,7 тысячи километров из города Форт-Уэрт в Техасе до Вашингтона, округ Колумбия. Группу буддистов сопровождали люди на автомобилях. В один из них влетел пикап. Машина отскочила и сбила Маха Дама.

Мужчина получил тяжелую травму ноги. Врачи сказали, что конечность можно спасти, но для этого понадобиться множество операций. После размышлений монах согласился на ампутацию. Он заявил, что решил принести жертву, чтобы распространить послание мира и любви, так как мир полон конфликтов.

После аварии выяснилось, что водитель пикапа записывал на ходу видео на мобильный телефон. После ампутации Маха Дам восстановился и 28 декабря присутствовал на мероприятии в буддийском храме в Вашингтоне.

