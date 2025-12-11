Реклама

Из жизни
12:54, 11 декабря 2025

Родные выгнали из дома вернувшегося после 36 лет молитв монаха

В Индии родные не признали вернувшегося домой через 36 лет монаха и выгнали его
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В Индии родственники отказались признавать мужчину, который 36 лет назад ушел в монастырь. Об этом пишет The Times of India.

Сарвеш Сачан из штата Уттар-Прадеш ушел из дома, чтобы посвятить себя молитвам, в 1989 году, когда ему было 19 лет. В пятницу, 5 декабря, он неожиданно появился в родной деревне. Мужчина пришел в свой дом и сказал родственникам, что ему нужны аттестат об образовании и некоторые другие документы, чтобы подтвердить свой статус избирателя.

Однако семья отказалась признавать вернувшегося спустя столько лет Сачана и выгнала его. Мужчине пришлось обратиться в полицию. Там его личность подтвердили и заставили родных отдать ему документы. Причины агрессивного поведения семьи Сачана не раскрываются, однако известно, что похожая ситуация уже случалась около 10 лет назад. Мужчина приехал домой, чтобы принять участие в тяжбе из-за наследства. Тогда родственники также усомнились в личности монаха, и ему пришлось уехать обратно в монастырь.

Ранее сообщалось, что в Китае родители выгнали сына из дома за недостаточно высокий балл на национальном экзамене. 18-летний юноша набрал только 575 баллов из 750 возможных на гаокао — государственном вступительном экзамене.

