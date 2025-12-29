Реклама

Экономика
12:50, 29 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали сильные холода

Синоптик Позднякова: На неделе в Москве похолодает до минус 17 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На этой неделе температура воздуха в Москве может опускаться до минус 17 градусов. Об этом RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Снегопады ожидаются до конца года, слабые и умеренные осадки — во вторник и среду, 30 и 31 декабря. Также ожидается понижение температуры. В ночь на 30 декабря в Москве прогнозируется минус 7-9 градусов, в ночь на 31 декабря - минус 8-10 градусов, в новогоднюю ночь ожидается минус 13-15 градусов. Днем 30 декабря будет минус 6-8 градусов, днем в четверг, 1 января, — минус 10 градусов.

Не исключено, что ночь на 2 января будет самой холодной в столичном регионе. В Москве ожидается минус 16-17 градусов. При этом дневная температура будет постепенно повышаться — в конце недели ожидается оттепель.

Ранее москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы.

