Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:22, 29 декабря 2025Бывший СССР

На Украине отреагировали на слова Лаврова о смене позиции России на переговорах

Экс-депутат Рады Олейник: Заявления Москвы означают ухудшение ситуации для Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о пересмотре позиции на мирных переговорах после попытки атаки на резиденцию президента страны Владимира Путина означает ухудшение ситуации для Украины. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что представители украинской власти поступают непорядочно и не выполняют взятые на себя обязательства, поэтому договариваться с ними о мире бесполезно.

«Можно было бы провести параллель: договариваться с фашистами о перемирии. А это перемирие потом используется для других целей, для усиления мобилизации, поставки оружия и так далее...» — сказал политик.

Он допустил, что Россия может дать зеркальный ответ на атаку со стороны Украины и нанести удар по центрам управления на территории республики. При этом собеседник агентства подчеркнул, что подобные действия будут справедливыми.

«Для Киева ухудшится ситуация... Вы сегодня соглашайтесь, ибо завтра ситуация будет хуже», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что Россия не намерена полностью сворачивать переговоры, однако действия Киева вынуждают ее пересмотреть подход к диалогу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал условия для прекращения боевых действий на Украине

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Перестрелка в жилом дворе российского города попала на видео

    ОАЭ осудили атаку Украины на резиденцию Путина

    Россияне смогут получать лекарства через «Почту России»

    Лавров высказался об ответных мерах на запрет ЕС выдавать россиянам мультивизы

    Лавров призвал не сводить отношения России и США к украинской проблематике

    Лавров заявил о мешающих отношениям России и США «раздражителях»

    «Продают почти просрочку». Россияне поражаются товарам в супермаркетах США. В чем их главное отличие от отечественных?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok