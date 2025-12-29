На Украине отреагировали на слова Лаврова о смене позиции России на переговорах

Экс-депутат Рады Олейник: Заявления Москвы означают ухудшение ситуации для Киева

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о пересмотре позиции на мирных переговорах после попытки атаки на резиденцию президента страны Владимира Путина означает ухудшение ситуации для Украины. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что представители украинской власти поступают непорядочно и не выполняют взятые на себя обязательства, поэтому договариваться с ними о мире бесполезно.

«Можно было бы провести параллель: договариваться с фашистами о перемирии. А это перемирие потом используется для других целей, для усиления мобилизации, поставки оружия и так далее...» — сказал политик.

Он допустил, что Россия может дать зеркальный ответ на атаку со стороны Украины и нанести удар по центрам управления на территории республики. При этом собеседник агентства подчеркнул, что подобные действия будут справедливыми.

«Для Киева ухудшится ситуация... Вы сегодня соглашайтесь, ибо завтра ситуация будет хуже», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что Россия не намерена полностью сворачивать переговоры, однако действия Киева вынуждают ее пересмотреть подход к диалогу.