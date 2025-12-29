Реклама

23:54, 29 декабря 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли имена подозреваемых в коррупции депутатов

НАБУ и САП заподозрили в коррупции 5 депутатов «Слуги народа»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заподозрили в коррупции пятерых депутатов Верховной Рады от фракции «Слуга народа». Имена подозреваемых раскрыло «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

По информации издания, под подозрения попали Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о начале обысков у близких к президенту Украины Владимиру Зеленского людей. По информации издания, проверки начались у депутатов Верховной Рады Юрия Киселя и Юрия Корявченкова (известный как Юзик).

Позднее появилась информация о подозрении НАБУ и САП к группе депутатов Верховной Рады, однако их имена не раскрывались.

