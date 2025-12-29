Реклама

На Украине разоблачили преступную группу️ из Верховной Рады

НАБУ и САП разоблачили преступную группу️, которая действовала в Верховной Раде
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Стрингер / РИА Новости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группу️, которая действовала в Верховной Раде Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале бюро.

Уточняется, что она обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за «нужное» голосование.

«Группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов», — говорится в публикации.

НАБУ подчеркнуло, что для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданную группу в мессенджере WhatsApp.

После голосований отдельным парламентариям систематически передавали денежные средства. Сейчас под подозрением — пять народных депутатов. Всем им вручены ходатайства об избрании мер пресечения.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о начале обысков у близких к президенту Украины Владимиру Зеленского людей. По информации издания, проверки начались у депутатов Верховной Рады Юрия Киселя и Юрия Корявченкова (известный как Юзик).

