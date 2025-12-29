На Западе назвали необходимое условие для разрешения конфликта на Украине

Дизен: Признание коренных причин конфликта на Украине необходимо для разрешения

Признание коренных причин конфликта на Украине необходимо для его разрешения. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Признание коренных причин войны — это не "пророссийская" позиция, а необходимое условие для урегулирования конфликта и спасения Украины», — говорится в публикации.

Профессор напомнил, что в 2014 году страны НАТО свергли украинское руководство, а затем США и Великобритания начали воссоздавать с нуля новые украинские разведывательные службы в качестве доверенных лиц американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и британской секретной службы MI6.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России в отчете об основных внешнеполитических итогах года написало, что украинский конфликт может быть урегулирован путем устранения его первопричин. В основу урегулирования могут лечь договоренности, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже 15 августа.