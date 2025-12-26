В МИД назвали основу для урегулирования конфликта на Украине

МИД РФ: Достигнутые на Аляске понимания могут стать основой для урегулирования

Понимания, достигнутые в ходе встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, могли бы стать основой для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) в отчете об основных внешнеполитических итогах года.

«В ходе российско-американского саммита в Анкоридже 15 августа достигнуты понимания, которые могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины путем устранения его первопричин», — утверждается в отчете.

По данным ведомства, к таким первопричинам относятся военные угрозы в сторону России, создаваемые расширением НАТО, а также ущемление прав русского и русскоязычного населения на Украине. В документе также упомянуто возобновление стамбульского процесса при содействии США.

Ранее МИД России призвал Японию отказаться от враждебной линии в двусторонних отношениях.