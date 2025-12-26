Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 26 декабря 2025Мир

В МИД назвали основу для урегулирования конфликта на Украине

МИД РФ: Достигнутые на Аляске понимания могут стать основой для урегулирования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетНаселение России:

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Понимания, достигнутые в ходе встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, могли бы стать основой для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) в отчете об основных внешнеполитических итогах года.

«В ходе российско-американского саммита в Анкоридже 15 августа достигнуты понимания, которые могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины путем устранения его первопричин», — утверждается в отчете.

По данным ведомства, к таким первопричинам относятся военные угрозы в сторону России, создаваемые расширением НАТО, а также ущемление прав русского и русскоязычного населения на Украине. В документе также упомянуто возобновление стамбульского процесса при содействии США.

Ранее МИД России призвал Японию отказаться от враждебной линии в двусторонних отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok