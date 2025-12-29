На Западе назвали «самое слабое место» соглашения по Украине

Kyiv Post: Гарантии безопасности для Украины остаются самой слабой частью сделки

Гарантии безопасности для Украины являются самой слабой частью мирного соглашения. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.

Он отметил, что переговоры американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, прошедшие 28 декабря во Флориде, стали «самым структурированным и содержательным разговором» за последние месяцы, но все еще остаются некоторые сложности.

«Все согласны с тем, что безопасность должна быть безупречной. Разногласия касаются того, кто держит наковальню в руках», — сказал чиновник.

Ранее Трамп заявил, что некоторые наиболее сложные вопросы все еще не урегулированы. В частности, ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться, заключается в суверенитете над Донбассом.