Мир
08:22, 29 декабря 2025Мир

На Западе назвали «самое слабое место» соглашения по Украине

Kyiv Post: Гарантии безопасности для Украины остаются самой слабой частью сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Трампа и Зеленского

Фото: Stringer / Reuters

Гарантии безопасности для Украины являются самой слабой частью мирного соглашения. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.

Он отметил, что переговоры американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, прошедшие 28 декабря во Флориде, стали «самым структурированным и содержательным разговором» за последние месяцы, но все еще остаются некоторые сложности.

«Все согласны с тем, что безопасность должна быть безупречной. Разногласия касаются того, кто держит наковальню в руках», — сказал чиновник.

Ранее Трамп заявил, что некоторые наиболее сложные вопросы все еще не урегулированы. В частности, ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться, заключается в суверенитете над Донбассом.

