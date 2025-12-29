Реклама

Мир
04:28, 29 декабря 2025Мир

На Западе назвали «срок годности» Украины

Профессор Дизен: Украина обречена на развал и стратегический проигрыш в 2026-м
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Так как Западу не удалось превзойти военную мощь России, Украина оказалась обречена на поэтапный развал и стратегический проигрыш уже в 2026 году. «Срок годности» республики назвал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью политологу Сайрусу Янссену на его YouTube-канале.

«Если мы [европейцы] победим русских, мы создадим многотысячную украинскую армию, которая послужит сдерживающим фактором против России и нашим прикрытием. <…> Но мы не побеждаем. Мы уже проиграли. И это имеет глубокие последствия», — предупредил эксперт.

По его словам, месяц за месяцем ВС РФ отвоевывают все более уверенное преимущество в зоне боевых действий, в то время как у украинской стороны большие проблемы с пополнением живой силы.

«Русские сейчас доминируют во всех видах вооружений. И все это создает новые проблемы. Поэтому, как только у них [у Украины] возникает одна проблема, все начинает разваливаться. И это видно по военной силе, экономической, а также международной поддержке», — подчеркнул Дизен.

