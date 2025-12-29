На Западе сделали мрачный прогноз об Украине после разговора Трампа и Путина

Аналитик Эскобар: Разговор Путина с Трампом обесценил встречу с Зеленским

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным единственный возможным вариантом будущего для Украины является полная капитуляция. Такое мнение высказал геополитический аналитик Пепе Эскобар на своей странице в соцсети X.

По его словам, вне зависимости от дальнейшего развития события боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Украина не согласится на полную капитуляцию.

«Никаких благоприятных условий. Полная капитуляция», — подчеркнул эксперт.

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде прошла встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед этим американский лидер созвонился с Путиным, их беседа продлилась 1 час 15 минут. По словам Трампа, разговор вышел хорошим и очень продуктивным.