Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:20, 29 декабря 2025Мир

На Западе сделали мрачный прогноз об Украине после разговора Трампа и Путина

Аналитик Эскобар: Разговор Путина с Трампом обесценил встречу с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным единственный возможным вариантом будущего для Украины является полная капитуляция. Такое мнение высказал геополитический аналитик Пепе Эскобар на своей странице в соцсети X.

По его словам, вне зависимости от дальнейшего развития события боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Украина не согласится на полную капитуляцию.

«Никаких благоприятных условий. Полная капитуляция», — подчеркнул эксперт.

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде прошла встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед этим американский лидер созвонился с Путиным, их беседа продлилась 1 час 15 минут. По словам Трампа, разговор вышел хорошим и очень продуктивным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Трамп упомянул Путина 11 раз в ходе пресс-конференции с Зеленским

    Трамп не смог правильно произнести фамилию одного президента

    Фон дер Ляйен прокомментировала переговоры Трампа и Зеленского

    На Украине обратили внимание на лицо Зеленского после слов Трампа о Путине

    На Западе сделали мрачный прогноз об Украине после разговора Трампа и Путина

    Зеленский оговорился во время пресс-конференции с Трампом

    Трамп подвел главный итог встречи с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok