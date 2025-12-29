Реклама

03:46, 29 декабря 2025Россия

Над российским городом прозвучало более десятка взрывов

Shot: Над Тулой прогремело около 14 взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Краснодаре

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В ночь на понедельник, 29 декабря, над Тулой прогремело более десятка взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, около трех часов ночи на севере и северо-востоке города начали раздаваться «гулкие басовитые взрывы». Всего прозвучало около 14 громких звуков, а в небе были видны яркие вспышки.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку. На территории Тулы объявлена ракетная опасность, слышны сирены.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае на фоне атаки украинских дронов. Они были слышны в Краснодаре, а также в других городах региона.

