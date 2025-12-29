Реклама

12:04, 29 декабря 2025Россия

Названо число направленных в Российскую армию за осенний призыв срочников

Минобороны: В ряды ВС России за осенний призыв направили 135 тысяч срочников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

За осенний призыв в ряды Вооруженных сил (ВС) России и других формирований было направлено 135 тысяч солдат-срочников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что впервые призывные мероприятия проводились с использованием единого реестра военнообязанных.

«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев счел повышение оклада получающим 2758 рублей в месяц российским солдатам-срочникам неактуальным в условиях проведения специальной военной операции.

