Названо число направленных в Российскую армию за осенний призыв срочников

За осенний призыв в ряды Вооруженных сил (ВС) России и других формирований было направлено 135 тысяч солдат-срочников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
В министерстве подчеркнули, что впервые призывные мероприятия проводились с использованием единого реестра военнообязанных.
«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев счел повышение оклада получающим 2758 рублей в месяц российским солдатам-срочникам неактуальным в условиях проведения специальной военной операции.