Названо «единственное сущностное» заявление Трампа после встречи с Зеленским

Военкор Коц заявил о территориальном тупике Зеленского после встречи с Трампом

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал состоявшиеся во Флориде переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

«Единственное сущностное, что сказал Трамп по итогам встречи с Зеленским: Украина потеряет еще больше территорий, если не пойдет на сделку сейчас», — написал он, назвав утверждение американского президента правдой.

Как отметил военкор, по ключевым вопросам согласия нет, и оно не ожидалось. «А [президент России] Владимир Путин на днях сказал, что не очень-то нам и нужен вывод украинских войск. Проводим силой», — заключил Коц.

Ранее Трамп назвал ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться для разрешения украинского конфликта. По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом. При этом, отметил он, согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении.