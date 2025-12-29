Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:40, 29 декабря 2025Интернет и СМИ

Названо «единственное сущностное» заявление Трампа после встречи с Зеленским

Военкор Коц заявил о территориальном тупике Зеленского после встречи с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал состоявшиеся во Флориде переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

«Единственное сущностное, что сказал Трамп по итогам встречи с Зеленским: Украина потеряет еще больше территорий, если не пойдет на сделку сейчас», — написал он, назвав утверждение американского президента правдой.

Как отметил военкор, по ключевым вопросам согласия нет, и оно не ожидалось. «А [президент России] Владимир Путин на днях сказал, что не очень-то нам и нужен вывод украинских войск. Проводим силой», — заключил Коц.

Ранее Трамп назвал ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться для разрешения украинского конфликта. По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом. При этом, отметил он, согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Макрон сделал заявление после разговора с Зеленским и Трампом

    Трамп высказался о погибших на Украине американцах

    Названо «единственное сущностное» заявление Трампа после встречи с Зеленским

    Дело Долиной войдет в юридические учебники

    Тревел-блогер описал Австралию фразой «туалеты как отель, а вокруг бомжи»

    Служба спасения зафиксировала падение фрагмента ракеты в Якутии

    Российский боевой лазер впервые уничтожил дрон в километре от себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok