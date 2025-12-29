Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:16, 29 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Названы два возможных сценария вокруг бывшей квартиры Долиной

Юрист Русяев заявил о двух вариантах разрешения дела Долиной
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В деле с квартирой Ларисы Долиной, отошедшей по решению суда Полине Лурье, возможны два пути развития ситуации, рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина отказалась освободить спорную квартиру до 30 декабря, отсрочив выезд на 2026 год. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье.

Юрист объяснил, что в правовой реальности даты из разговоров сторон сами по себе ничего не значат, а решает связка: судебный акт, исполнительный лист и действия приставов. Он добавил, что поскольку акт о прекращении права пользования и выселении уже вступил в силу, обязанность выехать возникает не к 30-му и не к 5-му, а с момента, когда решение стало обязательным.

«Возможны два пути. Первый — добровольный съезд в заявленную дату: тогда пристав просто фиксирует исполнение, и история заканчивается без "силовой картинки". Второй — просрочка: пристав назначает принудительное освобождение. Это формальная процедура с актом, описью имущества, при необходимости — передачей вещей на хранение, и запретом пользоваться помещением. Параллельно начисляется исполнительский сбор; за игнорирование требований пристава могут последовать штрафы», — рассказал Русяев.

Эксперт добавил, что нюанс в этой истории создают новогодние нерабочие дни. Он пояснил, что исполнительные действия обычно проводят с 6:00 до 22:00, а в нерабочие дни — только при основаниях, когда промедление недопустимо. В квартирных спорах такие основания встречаются редко, поэтому на практике развязка часто переезжает на первые рабочие дни января, сказал Русяев.

Ранее стало известно, что Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры, которая досталась Полине Лурье по решению суда. 26 декабря часть имущества была погружена в автомобиль певицы и увезена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok