Мир
08:38, 29 декабря 2025Мир

Нигерийцы направили послание Трампу

CNN: Нигерийцы направили послание Трампу после авиаударов США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Нигерийцы направили послание президенту США Дональду Трампу после авиаударов США по террористам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии. Об этом сообщает CNN.

«Если вы [Трамп] пытаетесь сеять мир среди людей, не ссорьтесь то здесь, то там», — сказал один из нигерийцев, опрошенных телеканалом.

По словам американиста и политического аналитика Павла Дубравского, Трамп использует конфликт в Нигерии, для отвлечения внимания от внутриполитических проблем и повышения своего рейтинга среди избирателей. Он отметил, что с учетом скандала с «файлами Эпштейна» и в преддверии промежуточных выборов 2026 года ему нужна поддержка родной электоральной базы.

Ранее Дубравский заявил, что продвигаемый Трампом образ «миротворца» не стоит путать с пацифизмом. Он подчеркнул, что догма американского лидера — мир через силу, а не мир через сдачу.

