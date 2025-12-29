Реклама

Обыск у главы Минстроя российского региона попал на видео

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Красноярском крае на видео попал обыск у главы Минстроя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

На кадрах силовики заходят в дом к чиновнику и предлагаю добровольно выдать предметы или документы, которые могут иметь значение для следствия. После этого они начинают проводить обыск. Все изъятое следователь упаковала в полиэтиленовый пакет и запечатала.

После этого следователи приехали в рабочий кабинет чиновника, где также был проведен обыск. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что чиновник в российском регионе попал под следствие за дома для детей-сирот.

