Описано отношение вагнеровцев к телу ликвидированного на СВО наемника из США

Военкор Симонов: «Вагнер» отнесся с уважением к телу наемника из США Меймера

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» отнеслись с особым уважением к телу ликвидированного в зоне специальной военной операции (СВО) наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из США Николаса Дуэйна Меймера. Ситуацию с телом бойца описал в Telegram российский военкор Александр Симонов.

Так военный корреспондент отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об участии американцев в боевых действиях на Украине как о позоре. Симонов подчеркнул, что вагнеровцы отнеслись к наемнику с большим почтением, чем его собственное государство.

Симонов отметил, что Меймер заслужил такое отношение бойцов «Вагнера» тем, что очень достойно сражался.

Тело этого морпеха мы положили в специально сделанный под него гроб (он был очень большой мужик), обернули американским флагом и с такими почестями отправили бортом на его американскую родину Александр Симонов

Военкор добавил, что такое отношение главы США к воюющим на Украине гражданам этой страны вызывает у него удивление. «Чудны дела Твои, Господи. Чужие уважают больше, чем свои. Свои презирают больше, чем те, по кому он стрелял», — подытожил он.

