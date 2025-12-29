Россиянин вырастил 350 кустов конопли и попался

В Приморском крае на трех участках местного жителя нашли 350 кустов конопли

В Приморском крае задержали 54-летнего россиянина, подозреваемого в незаконном культивировании и изготовлении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, незаконная плантация была организована на трех участках в селах Еленова и Преображенка. Всего житель сельской местности вырастил свыше 350 кустов конопли, после чего наладил переработку сырья, изготовив свыше 9 килограммов гашишного масла. Полиция изъяла у обвиняемого свыше 145 килограммов марихуаны.

Ранее суд приговорил к условному сроку 50-летнего жителя Хабаровска, который выращивал коноплю на подоконнике в своей квартире.