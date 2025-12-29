Реклама

Бывший СССР
06:39, 29 декабря 2025

Пленный боец ВСУ рассказал о перевозке украинских солдат на школьных автобусах

РИА Новости: Бойцов ВСУ перевозят на школьных автобусах
Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют школьные автобусы для перевозки украинских солдат. Об этом сообщил РИА Новости украинский военнопленный Сергей Шевченко.

По его словам, такой транспорт использовали для перевозки его подразделения в учебный центр в Коблево. Собеседник агентства отметил, что это был не единичный случай.

Ранее украинский военнопленный Василий Неудахин рассказал, что мобилизованные в ряды ВСУ бойцы массово сбегают из частей на этапе прохождения обучения. Он также отметил, что ВСУ несут огромные потери из-за того, что большинство мобилизованных старше 40 лет имеют низкий уровень подготовки.

