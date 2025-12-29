Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют школьные автобусы для перевозки украинских солдат. Об этом сообщил РИА Новости украинский военнопленный Сергей Шевченко.
По его словам, такой транспорт использовали для перевозки его подразделения в учебный центр в Коблево. Собеседник агентства отметил, что это был не единичный случай.
Ранее украинский военнопленный Василий Неудахин рассказал, что мобилизованные в ряды ВСУ бойцы массово сбегают из частей на этапе прохождения обучения. Он также отметил, что ВСУ несут огромные потери из-за того, что большинство мобилизованных старше 40 лет имеют низкий уровень подготовки.