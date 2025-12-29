Появились новые детали по делу бывшего мэра российского города

Экс-мэр Иванова Шаботинский подозревается в получении взяток на 58 млн. рублей

В отношении бывшего мэра Иванова Александра Шаботинского возбуждено новое уголовное дело — его подозревают в получении взяток на 58 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Вместе с ним фигурантами дела стали бывшие руководители департамента ЖКХ Ивановской области Владислав Мартьянов и Денис Кочнев. Им платили директора местных компаний за преференции в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов в период с 2020-го по 2024 год. Коррупционная деятельность вскрылась в ходе прокурорской проверки.

Ивановские чиновники также обвиняются в превышении должностных полномочий при заключении более 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей. Экс-мэр свою вину не признает.