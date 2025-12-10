Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 10 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта преступная схема бывшего мэра российского города на 500 миллионов рублей

Бывший мэр Иванова Шаботинский не признает вину в превышении полномочий
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: IvanovoNews / YouTube

Раскрыта преступная схема бывшего мэра Иванова Александра Шаботинского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Бывший чиновник подозревается по статье о превышении должностных полномочий. Свою вину он не признает. Сейчас решается вопрос о его аресте.

По данным агентства, в период с 2020 по 2024 год он занимал должность заместителя председателя правительства Ивановской области. На этом посту он создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе. Кроме того, Шаботинский организовывал беспрепятственную приемку выполненных работ.

По версии следствия, он оказывал покровительство компаниям по договоренности с бывшим главой департамента ЖКХ. Шаботинский изначально подбирал подходящих кандидатов на указанные должности, которые затем назначались по его инициативе для воплощения преступной схемы.

По информации областной прокуратуры, таким образом было заключено более 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд изъял в доход государства имущество бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о находке на месте крушения военного самолета Ан-22 под Иваново

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин показал место расправы над знакомой из-за 400 тысяч рублей и попал на видео

    В ВСУ опровергли слова Сырского

    В России нашли способ решить проблему низкой производительности труда

    «Мисс Турция» избила российскую модель на «гаремной» вечеринке у влиятельного бизнесмена

    Врач высказался об опасности популярного алкогольного сувенира

    Военный рассказал о процессе создания демилитаризованных зон

    Сигнал SOS подал один из сегментов немецкой экономики

    Отар Кушанашвили отказался верить Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok