Раскрыта преступная схема бывшего мэра российского города на 500 миллионов рублей

Бывший мэр Иванова Шаботинский не признает вину в превышении полномочий

Раскрыта преступная схема бывшего мэра Иванова Александра Шаботинского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Бывший чиновник подозревается по статье о превышении должностных полномочий. Свою вину он не признает. Сейчас решается вопрос о его аресте.

По данным агентства, в период с 2020 по 2024 год он занимал должность заместителя председателя правительства Ивановской области. На этом посту он создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе. Кроме того, Шаботинский организовывал беспрепятственную приемку выполненных работ.

По версии следствия, он оказывал покровительство компаниям по договоренности с бывшим главой департамента ЖКХ. Шаботинский изначально подбирал подходящих кандидатов на указанные должности, которые затем назначались по его инициативе для воплощения преступной схемы.

По информации областной прокуратуры, таким образом было заключено более 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей.

