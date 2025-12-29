Реклама

16:04, 29 декабря 2025Мир

Предотвращение распада Евросоюза связали с поддержкой Украины

Steigan: Поддержка Украины стала средством предотвращения распада Евросоюза
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Продолжение поддержки Украины в конфликте с Россией стало средством предотвращения распада Европейского союза (ЕС). Об этом заявил норвежский политик Пер-Гуннар Скотам в статье для Steigan.

«Ослабление внутреннего авторитета и рост оппозиции в ряде стран ЕС пытаются компенсировать с помощью усиления внешнего военного авторитета», — написал он.

По его словам, это попытка спасти остатки НАТО, которая в любом случае развалится без поддержки США, а также превратить Западный союз в военное крыло Евросоюза. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы прикрыть тот факт, что многое в ЕС разваливается.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС не скрывает планов по подготовке к войне с Россией. Он добавил, что Брюссель стал главным препятствием к миру.

