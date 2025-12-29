Реклама

12:34, 29 декабря 2025Бывший СССР

Предсказаны направления наступления армии России после взятия Гуляйполя

После взятия Гуляйполя армия России может начать зачистку кармана у Дорожнянки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России после взятия Гуляйполя в Запорожской области, вероятно, продолжит наступление на ореховском участке фронта. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В условиях потери плацдарма у Гуляйполя в первую очередь следует ожидать зачистки кармана севернее Дорожнянки и выравнивания линии фронта. Далее Вооруженные силы РФ будут наращивать нажим на ореховский участок со стороны Гуляйполя», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска вместе с тем могут начать продвигаться также со стороны Малой Токмачки и Новоданиловки. Вместе с тем авторы Telegram-канала предрекли усиление натиска севернее Гуляйполя, у Терноватой и рубежа Верхняя Терса — Воздвиженка.

О взятии ВС России Гуляйполя стало известно 28 декабря. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

