Президент и премьер Польши устроили перепалку из-за «угрозы с Запада»

Туск и Навроцкий устроили перепалку после слов главы Польши об угрозе с Запада

Президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр страны Дональд Туск устроили перепалку после слов главы государства о том, что Запад представляет угрозу для Польши. Спор произошел в социальной сети Х.

«Президент Навроцкий вновь указал на Запад как на главную угрозу для Польши. В этом — суть спора между антиевропейским блоком и нашей Коалицией. Спор смертельно серьезный, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад», — написал Туск.

Президент в ответ заявил, что ему трудно поверить, что он и Туск оба заканчивали исторический факультет. По его мнению, премьер намеренно ищет повод для конфликта, на что Туск сказал, что ему «действительно трудно поверить».

Ранее Туск поддержал президента Украины Владимира Зеленского перед его переговорами с главой США Дональдом Трампом. «Удачи», — написал польский премьер.