Экономика
14:50, 29 декабря 2025Экономика

Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

EY: Прибыль до вычета налогов ведущих компаний ФРГ в 2025 году упала на 15 %
Вячеслав Агапов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В 2025 году прибыль 100 ведущих германских компаний обрушилась. Об этом со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании EY сообщает агентство DPA.

Прибыль бизнеса в ведущей экономике Европы до вычета налогов упала на 15 процентов и составила 102 миллиарда евро. Показатели падают уже третий год подряд — в 2025 году на ухудшение ситуации обратила внимание каждая вторая фирма. Общая выручка выросла на 0,6 процентов, до 1,55 триллиона евро, но темпы ее роста остались ниже уровня инфляции.

По словам аналитика EY Яна Брорхилькера, 2025-й стал очередным кризисным годом для германской экономики. Тяжелее всего пришлось компаниям, ориентированным на экспорт продукции.

Среди причин непростой ситуации называют низкую деловую активность, геополитическую напряженность, повышенную конкуренцию со стороны бизнеса из КНР. В результате 39 из 100 опрошенных компаний пошли на увольнения — с января по сентябрь рабочих мест лишились 17,5 тысячи сотрудников (примерно 0,4 процента все занятых в ФРГ).

По данным S&P Global Market Intelligence, с января по ноябрь 2025 года количество корпоративных банкротств в США выросло до максимального за 15 лет значения. Как минимум 717 компаний заявили о несостоятельности. За аналогичный период прошлого года этот показатель был на 14 процентов меньше. Причинами оказались высокая инфляция, высокие процентные ставки и торговая политика американского лидера Дональда Трампа.

В начале декабря сообщалось, что с самым большим количеством корпоративных банкротств с 2014 года может столкнуться и Германия. Эксперты полагают, что в 2026 году ситуация не изменится к лучшему. К концу 2025 года банкротами себя объявят 23,9 тысячи компаний.

