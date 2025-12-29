Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:47, 29 декабря 2025Культура

Пригожин рассказал о предложении Юрия Дудя

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Юрий Дудь приглашал его на интервью
Андрей Шеньшаков

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО) журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) приглашал его на интервью. Об этом он сообщил Daily Storm.

По словам продюсера, ему было бы интересно подискутировать с интервьюером, но их встреча пока невозможна из-за расстояния.

«Встречусь с Дудем, пообщаюсь обязательно, уже было от него такое предложение. Не можем пересечься, потому что находимся в разных местах. К нам Дудь не приедет, а к нему я не могу поехать — времени нет», — заявил Daily Storm Пригожин.

Также продюсер похвалил недавнего гостя Юрия рэпера Птаху, который четко отстаивал свою позицию. «Птаха не пасанул. Он был сильнее [актера Оскара] Кучеры, сказал все, что он хочет», — добавил он.

Ранее стало известно, что Иосиф Пригожин предсказал будущее карьеры народной артистки России Ларисы Долиной после скандала с квартирой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Политолог рассказал о последствиях атаки ВСУ на резиденцию Путина

    В Раде обратились к мировым лидерам после удара по резиденции Путина

    Считавшуюся вымершей рыбу нашли в маленьком лесном пруду

    Москва и Петербург нырнули в барическую яму

    Названы эффективные способы улучшить эрекцию

    Буланова призналась в нелюбви к метро

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в прозрачном нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok