Наука и техника
11:32, 29 декабря 2025Наука и техника

Привычный продукт связали с улучшением общего качества рациона

Nutrients: Замена привычных перекусов на миндаль повышает качество питания
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Замена привычных перекусов на миндаль или добавление небольшой порции орехов в ежедневный рацион может существенно повысить качество питания. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные национального обследования питания и здоровья США (NHANES) за 2017–2023 годы. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали питание 4333 детей и подростков и 10 925 взрослых и смоделировали три сценария: замену всех «твердых перекусов» миндалем на равную калорийность, замену миндалем только «неполезных» перекусов, оставив «здоровые», и добавление к привычному рациону 30 г или 50 г миндаля в день.

Во всех вариантах с миндалем рацион в расчетах содержал меньше добавленного сахара, соли и насыщенных жиров, а также больше клетчатки, растительного белка, моно- и полиненасыщенных жиров и магния. Итоговый индекс качества питания HEI-2020 повышался: с 52,4 в реальном рационе до 59,6 при полной замене перекусов и до 60,6 при замене только «неполезных» перекусов. Добавление миндаля давало 59,2 (30 г) и 61,4 (50 г). Самые заметные улучшения приходились на детей и подростков — группы, которые получают больше всего калорий из перекусов.

Исследователи подчеркивают, что речь идет о расчетных сценариях, а не о прямом эксперименте с людьми, но такие модели помогают оценить, как выбор перекуса может влиять на качество питания на уровне населения.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление орехов может быть связано с более низким риском депрессивных симптомов.

    Обсудить
