Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 29 декабря 2025Россия

Путин напрямую из Кремля обратился к солдатам на поле боя

Путин из Кремля обратился к солдатам на поле боя с благодарностью
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин из Кремля напрямую обратился к солдатам, находящимся сейчас на поле боя. Слова главы государства приводит ТАСС.

Во время совещания по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), проходящего в Кремле, Путин подчеркнул, что решающая роль в успехах Российской армии принадлежит солдатам и офицерам, и пожелал напрямую обратиться к ним.

Глава государства назвал бойцов примером служения Родине и поздравил их с Новым годом. «Хочу высказать слова благодарности еще раз всем российским военнослужащим, в настоящее время выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на линии фронта», — сказал он.

Ранее Путин рассказал, что иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить текущую ситуацию в зоне специальной военной операции. Так, во время награждения российских бойцов за взятие под контроль Северска глава государства попросил подъехать командира одного из штурмовых отрядов, чтобы обсудить текущие вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Подмосковье пьяных птиц уложили на скамейку

    Владельцы машин смогут избежать платной эвакуации при помехе уборке снега

    В Москве почти исчез один вид жилья

    В Раде высказались о возможной капитуляции киевского режима

    Глава ЦБ одной страны ушел в отставку из-за резкого падения курса нацвалюты

    Россиянам посоветовали идеально подходящие к новогодним салатам алкогольные напитки

    Названы причины замедления ПК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok