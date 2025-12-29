Путин напрямую из Кремля обратился к солдатам на поле боя

Президент России Владимир Путин из Кремля напрямую обратился к солдатам, находящимся сейчас на поле боя. Слова главы государства приводит ТАСС.

Во время совещания по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), проходящего в Кремле, Путин подчеркнул, что решающая роль в успехах Российской армии принадлежит солдатам и офицерам, и пожелал напрямую обратиться к ним.

Глава государства назвал бойцов примером служения Родине и поздравил их с Новым годом. «Хочу высказать слова благодарности еще раз всем российским военнослужащим, в настоящее время выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на линии фронта», — сказал он.

Ранее Путин рассказал, что иногда приглашает военных в Кремль, чтобы обсудить текущую ситуацию в зоне специальной военной операции. Так, во время награждения российских бойцов за взятие под контроль Северска глава государства попросил подъехать командира одного из штурмовых отрядов, чтобы обсудить текущие вопросы.