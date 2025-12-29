Путин подписал закон о штрафах за нарушения в миграционной сфере

Путин подписал закон о штрафах за нарушения при оказании миграционных услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при оказании миграционных услуг, следует из размещенного на сайте официального опубликования правовых актов документа.

Согласно нововведениям, для работников паспортно-визового сервиса МВД и многофункциональных миграционных центров вводятся штрафы, если они не смогли вовремя или вовсе оказать услугу. Речь идет о взыскании в размере 3-4 тысяч рублей.

Кроме того, вводятся штрафы за нарушение должностным лицом или работником указанных предприятий порядка такой работы. Для должностных лиц штраф составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для других работников — от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.

Повторные нарушения грозят должностным лицам штрафом в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацией на шесть месяцев, иным работникам — штрафом в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или дисквалификацией на такой же срок.

Ранее Путин подписал закон о расширении перечня оснований для увольнения мигрантов. Его дополнили случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранцев во исполнение нормативных правовых актов субъекта России.