Путин установил новый день памяти в России

Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект закона внесли в Госдуму в ноябре. Депутаты предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, который совершали нацисты и их пособники во время Великой Отечественной войны.

В пояснительной записке отмечается, что памятная дата будет иметь важное значение в качестве противодействия фальсификации истории. Там же указывается, что сохранение правды о подвиге советского народа является долгом потомков.

Ранее Владимир Путин своим указом установил День коренных малочисленных народов России. Отмечать праздник поручено 30 апреля. Дата совпадет с принятием в 1999 году посвященного коренным народам федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».