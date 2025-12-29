Реклама

08:58, 29 декабря 2025

Путин установил новый день памяти в России

Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа
Никита Абрамов
СюжетПраздники в России

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект закона внесли в Госдуму в ноябре. Депутаты предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, который совершали нацисты и их пособники во время Великой Отечественной войны.

В пояснительной записке отмечается, что памятная дата будет иметь важное значение в качестве противодействия фальсификации истории. Там же указывается, что сохранение правды о подвиге советского народа является долгом потомков.

Ранее Владимир Путин своим указом установил День коренных малочисленных народов России. Отмечать праздник поручено 30 апреля. Дата совпадет с принятием в 1999 году посвященного коренным народам федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

