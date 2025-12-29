Путин утвердил штрафы за тонировку для временно ввезенных машин

ТАСС: Для иномарок на временном ввозе установили штраф за неправильную тонировку

Несоблюдение норм тонировки повлечет административное взыскание с собственников автомобилей, временно ввезенных на территорию России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Поправки затронули статью 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. В ней появилась часть 3.1, которая фиксирует штраф в размере 500 рублей за чрезмерное затемнение стекол транспортного средства. Если ранее оценка проводилась по нормативам технического регламента Таможенного союза 2011 года, то теперь будет использоваться новый стандарт, указанный в «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации».

Привлекать к ответственности теперь можно водителей, чьи машины помещены под таможенную процедуру временного ввоза на период, не превышающий шести месяцев. Речь идет об автомобилях, которые ввозятся для личного пользования на короткий срок и не проходят регистрацию в органах ГИБДД. При этом допустимый уровень светопропускания остекления не изменился и по-прежнему составляет не менее 70 процентов для передних стекол.

Закон вступает в силу через 10 дней после его публикации.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличится ответственность за нарушение в сфере перевозки несовершеннолетних в автомобилях.