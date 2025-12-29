Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:53, 29 декабря 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье

Front Psychiatry: Музыкальная терапия смягчает поведенческие проявления аутизма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Музыкальная терапия может существенно смягчать ключевые поведенческие проявления расстройства аутистического спектра (РАС) у детей — к такому выводу пришли китайские исследователи по итогам метаанализа 18 научных работ. Анализ охватил данные клинических исследований, в которых оценивалось влияние музыки на социальные, эмоциональные и коммуникативные навыки детей с аутизмом. Работа опубликована в Frontiers in Psychiatry.

Результаты показали, что занятия музыкальной терапией достоверно снижали выраженность симптомов по двум широко используемым шкалам — Autism Behavior Checklist и Childhood Autism Rating Scale. Наиболее заметные улучшения наблюдались в социальной сфере, поведении и сенсорной чувствительности, а также в эмоциональной регуляции и вербальных навыках по сравнению с контрольными группами.

Материалы по теме:
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
В США заявили, что популярное у россиян лекарство вызывает аутизм. Эти таблетки есть в каждой аптечке. Правда ли они опасны?
В США заявили, что популярное у россиян лекарство вызывает аутизм.Эти таблетки есть в каждой аптечке. Правда ли они опасны?
25 сентября 2025

Авторы отмечают, что музыка, вероятно, влияет сразу на несколько биологических и нейропсихологических механизмов — от регуляции эмоций и внимания до активации нейронных сетей, связанных с речью и социальным взаимодействием. Это делает музыкальную терапию перспективным немедикаментозным подходом на фоне отсутствия лекарств, эффективно воздействующих на основные симптомы аутизма.

При этом исследователи подчеркивают, что полученные результаты следует интерпретировать с осторожностью: часть включенных работ была ограничена по выборке и дизайну. Тем не менее метаанализ указывает на потенциал музыкальной терапии как вспомогательного метода поддержки детей с РАС.

Ранее ученые выяснили, что обучение игре на музыкальных инструментах может улучшать память и способность к обучению у пожилых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России выпустили миниатюрные презервативчики

    Долина перешла к активной фазе переезда

    В Москве школьник отомстил продавщице при помощи петарды и попал на видео

    Путин назначил нового постпреда России при международной организации

    Шарий рассказал о новой колоссальной проблеме Зеленского

    Еще одно дело возбудили после расправы над российским подростком во время школьной елки

    Россиянин Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok