Раскрыт неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье

Front Psychiatry: Музыкальная терапия смягчает поведенческие проявления аутизма

Музыкальная терапия может существенно смягчать ключевые поведенческие проявления расстройства аутистического спектра (РАС) у детей — к такому выводу пришли китайские исследователи по итогам метаанализа 18 научных работ. Анализ охватил данные клинических исследований, в которых оценивалось влияние музыки на социальные, эмоциональные и коммуникативные навыки детей с аутизмом. Работа опубликована в Frontiers in Psychiatry.

Результаты показали, что занятия музыкальной терапией достоверно снижали выраженность симптомов по двум широко используемым шкалам — Autism Behavior Checklist и Childhood Autism Rating Scale. Наиболее заметные улучшения наблюдались в социальной сфере, поведении и сенсорной чувствительности, а также в эмоциональной регуляции и вербальных навыках по сравнению с контрольными группами.

Авторы отмечают, что музыка, вероятно, влияет сразу на несколько биологических и нейропсихологических механизмов — от регуляции эмоций и внимания до активации нейронных сетей, связанных с речью и социальным взаимодействием. Это делает музыкальную терапию перспективным немедикаментозным подходом на фоне отсутствия лекарств, эффективно воздействующих на основные симптомы аутизма.

При этом исследователи подчеркивают, что полученные результаты следует интерпретировать с осторожностью: часть включенных работ была ограничена по выборке и дизайну. Тем не менее метаанализ указывает на потенциал музыкальной терапии как вспомогательного метода поддержки детей с РАС.

