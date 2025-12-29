Реклама

15:28, 29 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта неочевидная опасность для зубов интервального голодания

Врач Цыбина: Интервальное голодание 16/8 может ускорять развитие кариеса
Наталья Обрядина

Фото: Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог «Скандинавского Центра Здоровья» Екатерина Цыбина рассказала, как интервальное голодание по схеме 16/8 влияет на здоровье зубов. Неочевидную опасность такой системы питания она раскрыла «Ленте.ру».

Цыбина объяснила, что, когда человек надолго отказывается от пищи и напитков, снижается естественная стимуляция слюнных желез. По ее словам, в исследованиях, в которых моделировали голодание более шести часов, скорость выработки слюны падала почти вдвое по сравнению с состоянием после приема пищи. Из-за этого участники эксперимента чаще отмечали сухость и ощущение дискомфорта во рту. При этом в такой среде при последующих приемах углеводной пищи происходит деминерализация эмали, предупредила врач.

«При снижении слюноотделения мягкий налет хуже смывается с зубов, кислая среда после еды держится дольше, а восстановление эмали замедляется. Поэтому у людей, придерживающихся интервального голодания, может ускоряться развитие кариеса, особенно если период голода завершается большими порциями сладких и кислых продуктов или напитков», — подчеркнула Цыбина.

Чтобы снизить риск кариеса, стоматолог посоветовала придерживающимся схемы 16-часового окна голода людям начинать первый прием пищи со стакана теплой воды. Затем можно съесть пищу, содержащую белок и полезные жиры, например яйца, рыбу, мясо, овощи без кислых соусов. Фрукты и сложные углеводы врач посоветовала оставить на середину или следующий прием пищи.

Ранее стоматолог Кристина Савостян предупредила о провоцирующей головную боль привычке. По ее словам, вызвать приступ мигрени может бруксизм — скрежетание зубами во сне.

