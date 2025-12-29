Реклама

06:10, 29 декабря 2025Мир

Раскрыта новая точка в маршруте Трампа сразу после переговоров с Зеленским

Трамп после переговоров с Зеленским отправился в гольф-клуб
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

В пресс-пуле Белого дома сообщили новую точку в маршруте американского президента Дональда Трампа, куда он направился сразу после переговоров и пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ей оказался гольф-клуб.

«Кортеж президента выехал из гольф-клуба в 7.15 после полудня (03.15 по московскому времени)», — отметил пресс-пул. Журналисты прибыли на место за час до этого, с президентом США они не пересеклись. Кроме того, неизвестно, сопровождал ли Трампа Владимир Зеленский.

В момент, когда кортеж главы Белого дома возвращался в Мар-а-Лаго, самолет украинской делегации находился на летном поле аэродрома. Это дает возможность предположить, что Зеленский находится в Палм-Бич.

Ранее сообщалось, что перед встречей с главой Украины Дональд Трамп провел весь день на поле для гольфа. Он прилетел во Флориду 20 декабря и играл в гольф ежедневно, кроме 25 декабря, когда президент отмечал католическое Рождество.

