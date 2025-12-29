Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

Shot: Юморист Галкин выступит на частном корпоративе на Кипре в новогоднюю ночь

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) выступит на корпоративе в новогоднюю ночь. Планы артиста раскрыло издание Shot.

Сообщается, что ночью 31 декабря и 1 января Галкин будет работать на частных мероприятиях на Кипре. При этом его супруга, певица Алла Пугачева и дети останутся дома и будут встречать Новый год без юмориста, говорится в сообщении.

Shot уточняет, что до 12 января у артиста не будет выступлений. На эту дату у него запланирован концерт в Берлине, отмечается в публикации. При этом, подчеркнуло издание, Галкин готов будет отработать на других корпоративах до этой даты.

Ранее советский сатирик Лион Измайлов признался, что любил Галкина. Он назвал юмориста талантливым и осторожным человеком и признался, что не понимает, почему артист уехал из России.