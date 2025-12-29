Рэпер захотел стать главой правительства своей страны

Reuters: Рэпер Балендра Шах решил баллотироваться на пост премьера Непала

35-летний бывший рэпер и мэр Катманду Балендра Шах решил баллотироваться на пост премьер-министра Непала, выборы пройдут 5 марта. Об этом сообщает Reuters.

Он объявил об альянсе с лидером Национальной независимой партии (RSP), бывшим телеведущим Раби Ламичхане. Они хотят «бросить вызов старым партиям, доминировавшим в политике страны более трех десятилетий».

Политики пообещали выполнить требования, выдвинутые во время протестов «поколения Z», которые привели к отставке премьера Шармы Оли. Шах был негласным лидером протестующих.

«Это очень умный и стратегически выверенный шаг со стороны RSP — привлечь на свою сторону Балендру и его молодых сторонников», — отметил аналитик Бипин Адхикари.

В сентябре в Непале вспыхнули массовые протесты из-за решения властей заблокировать западные онлайн-платформы. Участники акций, получивших название «протесты поколения Z», брали штурмом правительственные здания и резиденции министров.