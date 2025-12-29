Реклама

Экономика
16:36, 29 декабря 2025Экономика

Россиян призвали не делать в квартирах кривые стены

Архитектор Матвеев: В жилье не рекомендуется делать скошенные стены
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В квартире лучше не использовать скошенные стены и острые углы в качестве дизайнерских решений. Таким советом с «Газетой.Ru» поделился архитектор Павел Матвеев.

Такие «дизайнерские» изыски в большинстве случаев создают больше проблем, чем преимуществ: усложняют расстановку стандартной мебели, «съедают» полезную площадь и значительно увеличивают стоимость отделочных работ. Ориентироваться лучше на простые прямоугольные формы.

Грамотная планировка не только упрощает жизнь в квартире, но и делает жилье ликвидным даже через 10 лет, обратил внимание архитектор.

Ранее стало известно, что в России выросла популярность интерьеров с православной тематикой. Самым популярным запросом сейчас является домашний иконостас, стоимость которого составляет от 20 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

