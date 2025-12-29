Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 29 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

Сантехник Коняев: В унитаз нельзя смывать пластик, ткани и крупные остатки еды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

Смыв в унитаз остатков еды и другого мусора чреват засорами и заменой труб. Об этом россиянам напомнил сантехник Александр Коняев в разговоре с РИАМО.

Специалист подчеркнул, что канализационная система была задумана исключительно для определенных типов отходов, и любые отклонения от этих правил неизбежно приводят к неприятностям. Так, отметил он, вода и растворимая бумага не задерживаются в системе, так как легко проходят через изгибы и повороты труб. Однако при попадании в канализацию пластика, тканей, крупных пищевых отходов либо строительного мусора начинается замедление стока и формирование засоров.

«Смывание мусора приводит к тому, что механизмы слива выходят из строя, а резиновые и пластиковые детали быстро изнашиваются из-за попадания посторонних предметов. В результате стоимость ремонта и обслуживания унитаза возрастает в разы, а иногда требуется полная замена чаши и соединительных труб», — объяснил эксперт. Если жильцы дома или целого района будут массово смывать мусор в унитазы, это значительно осложнит работу канализационной системы и приведет к возникновению неприятных запахов, фекальных потопов и частых аварий, заключил Коняев.

Ранее руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики «Росводоканала» Илья Чучалин заявил, что в канализацию в России нередко выбрасывают арбузы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Поколотившего секретаря российского посольства в Литве приговорили к колонии

    Стало известно о судьбе дела рассуждавшего об СССР историка

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok