Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

Сантехник Коняев: В унитаз нельзя смывать пластик, ткани и крупные остатки еды

Смыв в унитаз остатков еды и другого мусора чреват засорами и заменой труб. Об этом россиянам напомнил сантехник Александр Коняев в разговоре с РИАМО.

Специалист подчеркнул, что канализационная система была задумана исключительно для определенных типов отходов, и любые отклонения от этих правил неизбежно приводят к неприятностям. Так, отметил он, вода и растворимая бумага не задерживаются в системе, так как легко проходят через изгибы и повороты труб. Однако при попадании в канализацию пластика, тканей, крупных пищевых отходов либо строительного мусора начинается замедление стока и формирование засоров.

«Смывание мусора приводит к тому, что механизмы слива выходят из строя, а резиновые и пластиковые детали быстро изнашиваются из-за попадания посторонних предметов. В результате стоимость ремонта и обслуживания унитаза возрастает в разы, а иногда требуется полная замена чаши и соединительных труб», — объяснил эксперт. Если жильцы дома или целого района будут массово смывать мусор в унитазы, это значительно осложнит работу канализационной системы и приведет к возникновению неприятных запахов, фекальных потопов и частых аварий, заключил Коняев.

Ранее руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики «Росводоканала» Илья Чучалин заявил, что в канализацию в России нередко выбрасывают арбузы.

