Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые профессии

РИА Новости: Самые высокие зарплаты в октябре были в сфере воздушного транспорта

Самые высокие средние доходы в октябре 2025 года на российском рынке труда фиксировались в сферах воздушного и космического транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

В вышеперечисленных отраслях показатель в середине осени составлял 215,4 тысячи рублей в месяц. В топ-3 самых высокооплачиваемых сфер также вошли рыболовство, где средний оклад оказался на уровне в 205,5 тысячи рублей, а также добыча полезных ископаемых (металлические руды, нефть и газ), производство табачных изделий и IT. В последних отраслях работники в октябре получали в среднем свыше 180 тысяч рублей.

Средние оклады выше 150 тысяч рублей аналитики зафиксировали в сфере водного транспорта и у сотрудников международных органов. От 100 тысяч рублей в месяц получали работники 19 отраслей, включая выпуск нефте- и химических продуктов, лекарств, компьютеров и электроники, а также в металлургическом, строительном и железнодорожном секторах, резюмировали эксперты.

После нескольких лет затяжного роста темпы увеличения реальных зарплат в России в 2025 году ощутимо замедлились, указывали ранее в Центробанке. В качестве одной из основных причин завершения так называемой «гонки окладов» в регуляторе назвали снижение спроса работодателей на новых сотрудников на фоне наращивания издержек.