Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 29 декабря 2025Путешествия

Россиянин описал поездку на Колыму фразой «смеюсь, когда москвичи жалуются на дороги»

Алина Черненко

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал на Колыме и описал поездку туда на машине фразой «смеюсь, когда москвичи жалуются на дороги». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что он опытный водитель, однако во время поездки понял, что этот маршрут живет по другим законам, и цена ошибки там гораздо выше. Жирухин пояснил, что состояние трассы Колыма может измениться за час — дождь превращает глину в мыло, и водитель может ехать 100 километров 10 часов.

Материалы по теме:
«Дорога жизни и дорога смерти» Россиянин проехал автостопом по Колыме. Чем поразил его суровый край России?
«Дорога жизни и дорога смерти»Россиянин проехал автостопом по Колыме. Чем поразил его суровый край России?
31 октября 2022
Россиянин объехал автостопом Колыму. Чем его поразил регион-призрак и в какие культовые места там стоит заглянуть?
Россиянин объехал автостопом Колыму.Чем его поразил регион-призрак и в какие культовые места там стоит заглянуть?
9 ноября 2022

Кроме того, по дороге можно не встретить ни одного поселка, ни одной АЗС и ни одного кафе. Связи может не быть сутками, а медведи свободно выходят на проезжую часть.

«Мы привыкли, что дорога — это асфальт или гравий, который лежит круглый год. Здесь дорога — явление сезонное. Был удивлен, узнав, что проехать из Иркутской области в Якутию через Мирный можно только зимой — по "зимнику", проложенному прямо по льду рек и замерзших болот. Летом этой дороги физически не существует — там топь и вода», — рассказал россиянин, добавив, что весной и осенью даже федеральная трасса Колыма может «порваться».

Путешественник также отметил, что местные возят с собой «набор выживания»: запас еды (консервы, крупы) на три-четыре дня, ватники и валенки даже летом (на перевалах выпадает снег), паяльную лампу и запас топлива на тысячу километров автономного хода.

«После возвращения с Колымы, поездка Москва — Петербург кажется легкой прогулкой за хлебом в соседний двор», — констатировал автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в гостях у чукчей-оленеводов в тундре и описал их быт фразой «выжить городскому жителю невозможно». Он отметил, что люди на Севере находят комфорт в тепле очага и прочности рода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Экс-президента Киргизии лишили всех госнаград

    Россияне стали реже платить банковскими картами

    Россиянин описал поездку на Колыму фразой «смеюсь, когда москвичи жалуются на дороги»

    Apple назвала идеальный срок замены iPhone

    На Западе назвали способ снизить вероятность нового конфликта

    Парень приехал в гости к родителям девушки и оказался наедине с собственным зловонием

    Стало известно о тайных переговорах депутатов Госдумы с американскими конгрессменами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok