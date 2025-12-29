Россиянин описал поездку на Колыму фразой «смеюсь, когда москвичи жалуются на дороги»

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал на Колыме и описал поездку туда на машине фразой «смеюсь, когда москвичи жалуются на дороги». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что он опытный водитель, однако во время поездки понял, что этот маршрут живет по другим законам, и цена ошибки там гораздо выше. Жирухин пояснил, что состояние трассы Колыма может измениться за час — дождь превращает глину в мыло, и водитель может ехать 100 километров 10 часов.

Кроме того, по дороге можно не встретить ни одного поселка, ни одной АЗС и ни одного кафе. Связи может не быть сутками, а медведи свободно выходят на проезжую часть.

«Мы привыкли, что дорога — это асфальт или гравий, который лежит круглый год. Здесь дорога — явление сезонное. Был удивлен, узнав, что проехать из Иркутской области в Якутию через Мирный можно только зимой — по "зимнику", проложенному прямо по льду рек и замерзших болот. Летом этой дороги физически не существует — там топь и вода», — рассказал россиянин, добавив, что весной и осенью даже федеральная трасса Колыма может «порваться».

Путешественник также отметил, что местные возят с собой «набор выживания»: запас еды (консервы, крупы) на три-четыре дня, ватники и валенки даже летом (на перевалах выпадает снег), паяльную лампу и запас топлива на тысячу километров автономного хода.

«После возвращения с Колымы, поездка Москва — Петербург кажется легкой прогулкой за хлебом в соседний двор», — констатировал автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в гостях у чукчей-оленеводов в тундре и описал их быт фразой «выжить городскому жителю невозможно». Он отметил, что люди на Севере находят комфорт в тепле очага и прочности рода.

