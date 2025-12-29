Реклама

Наука и техника
10:24, 29 декабря 2025Наука и техника

Смартфоны Samsung подорожают

The Bell: Samsung поднимет цены на смартфоны Galaxy S26 из-за роста издержек
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung не придумала, как удержать прежние цены на смартфоны. Об этом сообщает корейское издание The Bell.

По данным источника, в Samsung столкнулись с резким ростом издержек при производстве смартфонов. Компания стала тратить больше денег на оплату рабочей силы и маркетинг, также подорожали комплектующие для устройств. Из-за этого фирма может поднять цены на свою продукцию.

Неназванный инсайдер рассказал, что в том числе из-за этого корейский IT-гигант перенес выпуск новых смартфонов с начала 2026 года на конец февраля. При этом в компании уже определились, из каких моделей будет состоять новая линейка — Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

В материале говорится, что Samsung хочет, чтобы смартфоны серии Galaxy S26 принесли уверенную прибыль, но при прежних ценах этого не достичь. Инсайдер уточнил, что IT-гигант не готов продавать устройства для массового потребителя в убыток, как это она делает с экспериментальным складным девайсом Galaxy Z TriFold.

«Хотя повышение отпускной цены может гарантировать определенный уровень прибыли, это увеличит нагрузку на потребителей и потенциально снизит объем продаж», — подытожили авторы The Bell.

В начале декабря источники издания Sedaily рассказали, что стоимость смартфонов Samsung может вырасти из-за дефицита оперативной памяти. Также внутри компании не могут договориться о выпуске новых устройств.

