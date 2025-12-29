Реклама

Экономика
18:43, 29 декабря 2025Экономика

Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Satyajeet Shinde / Shutterstock / Fotodom

Самыми молодыми миллиардерами в мире стали три друга из США, придумавшие стартап Mercor по подбору персонала с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил американский Forbes, опубликовав рейтинг богатейших людей планеты в возрасте до 40 лет.

Молодых людей зовут Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха, уточняет издание. Каждому из них по 22 года. Дружить они начали еще в школе, затем продолжили общение после выпуска, а в 2023 году вместе создали стартап по подбору персонала с использованием возможностей ИИ.

В октябре стоимость компании оценили частные инвесторы. Выяснилось, что она составляет 2,2 миллиарда долларов. Таким образом, предприниматели побили рекорд Марка Цукерберга, ставшего самым молодым в мире миллиардером в 2007 году в возрасте 23 лет.

По задумке молодых людей, такой рекрутинг должен помочь снизить влияние субъективных ощущений при оценке кандидатов, претендующих на работу в компании. Если при собеседовании с HR-специалистом многое зависит от человеческого фактора, то наличие стартапа помогает тщательно оценить профессиональные навыки человека, утверждают разработчики.

Ранее 95-летний американский инвестор Уоррен Баффетт попрощался с акционерами Berkshire Hathaway, отправив им последнее письмо в должности руководителя. В мае он говорил о том, что начал ощущать признаки старения: стал хуже видеть, испытывать проблемы с памятью и иногда терять равновесие. При этом предприниматель подчеркивал, что столкнулся с этими проблемами только после 90 лет.

