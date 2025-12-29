Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 29 декабря 2025Бывший СССР

Шарий рассказал о новой колоссальной проблеме Зеленского

Шарий: Киев пытается эвакуировать из страны сына друга Зеленского Шефира
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

На фоне антикоррупционного дела с участием депутатов Верховной Рады украинские власти пытаются эвакуировать из страны Никиту Шефира, сына друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом рассказал в Telegram украинский журналист Анатолий Шарий.

«У Зеленского новая колоссальная проблема (...). Окружение Зеленского имеет информацию о том, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украиныприм. "Ленты.ру")готовится принять сына Шефира. Поэтому они его сейчас срочно эвакуируют», — заявил журналист.

По его словам, Никита Шефир был помощником народного депутата Юрия Киселя, которому ранее предъявили обвинения в организации коррупционной схемы.

В 27 января, в субботу, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщила о разоблачении группы депутатов Верховной Рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. По данным местных СМИ, среди тех, кому предъявили подозрение, есть приближенный к Зеленскому Юрий Кисель и бывший первый помощник главы государства Сергей Шефир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России выпустили миниатюрные презервативчики

    Долина перешла к активной фазе переезда

    В Москве школьник отомстил продавщице при помощи петарды и попал на видео

    Путин назначил нового постпреда России при международной организации

    Шарий рассказал о новой колоссальной проблеме Зеленского

    Еще одно дело возбудили после расправы над российским подростком во время школьной елки

    Россиянин Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok