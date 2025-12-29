Шарий рассказал о новой колоссальной проблеме Зеленского

Шарий: Киев пытается эвакуировать из страны сына друга Зеленского Шефира

На фоне антикоррупционного дела с участием депутатов Верховной Рады украинские власти пытаются эвакуировать из страны Никиту Шефира, сына друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом рассказал в Telegram украинский журналист Анатолий Шарий.

«У Зеленского новая колоссальная проблема (...). Окружение Зеленского имеет информацию о том, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. "Ленты.ру")готовится принять сына Шефира. Поэтому они его сейчас срочно эвакуируют», — заявил журналист.

По его словам, Никита Шефир был помощником народного депутата Юрия Киселя, которому ранее предъявили обвинения в организации коррупционной схемы.

В 27 января, в субботу, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщила о разоблачении группы депутатов Верховной Рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. По данным местных СМИ, среди тех, кому предъявили подозрение, есть приближенный к Зеленскому Юрий Кисель и бывший первый помощник главы государства Сергей Шефир.