Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 29 декабря 2025Экономика

Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

Reuters: Hyundai Motor не может в нынешних условиях выкупить завод в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В сложившихся реалиях руководство южнокорейского автогиганта Hyundai Motor Group не может воспользоваться правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге, на котором сейчас выпускаются машины под брендом Solaris. О трудностях компании с возобновлением бизнес-деятельности в стране сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В «нынешней ситуации», отметил собеседник агентства, которому известны детали внутренних обсуждений в концерне, компания не видит для себя возможности для обратного выкупа своих бывших активов в России. При этом он не стал уточнять, по какой именно причине такой сценарий сейчас не представляется возможным.

В то же время источник заверил, что для прогресса по этому вопросу прежде всего необходимо, чтобы боевые действий на Украине прекратились как можно скорее. Весомых предпосылок для этого пока не прослеживается, констатировал собеседник агентства. «Сейчас не та ситуация, при которой мы можем выкупить активы», — резюмировал он.

Руководство Hyundai Motor Group прекратило официальные поставки своих автомобилей в Россию после начала боевых действий на Украине. После этого компания продала свое предприятие в Санкт-Петербурге фирме «Арт-финанс». Сумма сделки, как уточняет Reuters, составила 140 тысяч южнокорейских вон (порядка 97,5 доллара по актуальному курсу валют). В 2024 году производственную площадку переименовали в «Автомобильный завод АГР». Опцион на на обратный выкуп завода истекает в январе 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России выпустили миниатюрные презервативчики

    Долина перешла к активной фазе переезда

    В Москве школьник отомстил продавщице при помощи петарды и попал на видео

    Путин назначил нового постпреда России при международной организации

    Шарий рассказал о новой колоссальной проблеме Зеленского

    Еще одно дело возбудили после расправы над российским подростком во время школьной елки

    Россиянин Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok