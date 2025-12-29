Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

Reuters: Hyundai Motor не может в нынешних условиях выкупить завод в России

В сложившихся реалиях руководство южнокорейского автогиганта Hyundai Motor Group не может воспользоваться правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге, на котором сейчас выпускаются машины под брендом Solaris. О трудностях компании с возобновлением бизнес-деятельности в стране сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В «нынешней ситуации», отметил собеседник агентства, которому известны детали внутренних обсуждений в концерне, компания не видит для себя возможности для обратного выкупа своих бывших активов в России. При этом он не стал уточнять, по какой именно причине такой сценарий сейчас не представляется возможным.

В то же время источник заверил, что для прогресса по этому вопросу прежде всего необходимо, чтобы боевые действий на Украине прекратились как можно скорее. Весомых предпосылок для этого пока не прослеживается, констатировал собеседник агентства. «Сейчас не та ситуация, при которой мы можем выкупить активы», — резюмировал он.

Руководство Hyundai Motor Group прекратило официальные поставки своих автомобилей в Россию после начала боевых действий на Украине. После этого компания продала свое предприятие в Санкт-Петербурге фирме «Арт-финанс». Сумма сделки, как уточняет Reuters, составила 140 тысяч южнокорейских вон (порядка 97,5 доллара по актуальному курсу валют). В 2024 году производственную площадку переименовали в «Автомобильный завод АГР». Опцион на на обратный выкуп завода истекает в январе 2026 года.