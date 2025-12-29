Реклама

07:29, 29 декабря 2025

Стало известно о тайных переговорах депутатов Госдумы с американскими конгрессменами

Слуцкий: Депутаты Думы общались с коллегами из США даже в периоды напряженности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Любимов / Агентство «Москва»

Депутаты Госдумы общались с американскими коллегами даже в периоды особой напряженности между Россией и США, однако об этом приходилось молчать. Об этом заявил глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы никогда не теряли контакт с коллегами из Палаты представителей и Сената Конгресса США. Мы их просто не подставляли, поэтому молчали об этом», — рассказал он.

Парламентарий также отметил, что у конгрессменов в США есть идеи по проведению совместных форматов с российскими депутатами. Слуцкий также выразил готовность к тому, что в скором времени подобные контакты возобновятся.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, обсуждал ли он с российским лидером Владимиром Путиным возможные время и место новой встречи.

