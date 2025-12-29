Реклама

Культура
11:37, 29 декабря 2025Культура

Стало известно о желании Брижит Бардо приехать в Россию

Добровинский: Брижит Бардо хотела приехать в Россию незадолго до кончины
Ольга Коровина

Фото: AS / ME / File Photo / Reuters

Французская актриса, одна из главных кинозвезд и мировых секс-символов второй половины ХХ века, Брижит Бардо за несколько месяцев до кончины признавалась, что хочет посетить Россию. Об этом заявил друг артистки, адвокат Александр Добровинский в беседе с aif.ru.

Добровинский пояснил, что познакомился с кинозвездой случайно много лет назад. Бардо «интересовалась всем русским», а юрист в то время владел русским рестораном в Париже. Актрисе понравилось заведение и она пообещала часто посещать его, взяв с Добровинского обещание не передавать информацию о ней журналистам. По его словам, так началась их многолетняя дружба.

Юрист отметил, что Бардо называла Россию последней страной, где она может «найти старую Францию». Его последний разговор с актрисой состоялся несколько месяцев назад. «Она говорила, что если найдет в себе силы, то обязательно приедет в Россию», — поделился Добровинский.

Брижит Бардо не стало 28 декабря, ей был 91 год. Известно, что в ноябре культовая актриса провела больше 10 дней в больнице «Сен-Жан» в Тулоне. Подробности ее состояния остались в тайне, но это была уже вторая госпитализация звезды за два месяца.

