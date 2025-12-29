Стало известно об оказавшемся нелегалом в России участнике СВО

Военкор Стешин: Участник СВО оказался нелегалом в России

Участник специальной военной операции (СВО) оказался нелегалом в России. Об этом рассказал автор Telegram-канала «Снп СпН». На публикацию также отреагировал в Telegram военкор Дмитрий Стешин.

Речь идет о военнослужащем, который не имел российского гражданства. Из-за нахождения на передовой мужчина не мог присутствовать по месту регистрации — из-за этого в отношении прописавшего бойца в своей квартире жителя Луганской народной республики возбудили уголовное дело. В этой связи боец будет считаться нарушителем режима пребывания в России, отмечает автор публикации.

Репостнувший сообщение Стешин выразил удивление происходящим. Подобный подход фактически уравнивает тех, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, с трудовыми мигрантами, указал он.

Участие в спецоперации позволяет иностранцам получить российское гражданство по ускоренной процедуре. Так, ранее в декабре этим воспользовался воюющий на стороне России в зоне СВО украинец. Российский паспорт ему вручили в Иркутской области.