Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 29 декабря 2025Россия

Стало известно об оказавшемся нелегалом в России участнике СВО

Военкор Стешин: Участник СВО оказался нелегалом в России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) оказался нелегалом в России. Об этом рассказал автор Telegram-канала «Снп СпН». На публикацию также отреагировал в Telegram военкор Дмитрий Стешин.

Речь идет о военнослужащем, который не имел российского гражданства. Из-за нахождения на передовой мужчина не мог присутствовать по месту регистрации — из-за этого в отношении прописавшего бойца в своей квартире жителя Луганской народной республики возбудили уголовное дело. В этой связи боец будет считаться нарушителем режима пребывания в России, отмечает автор публикации.

Репостнувший сообщение Стешин выразил удивление происходящим. Подобный подход фактически уравнивает тех, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, с трудовыми мигрантами, указал он.

Участие в спецоперации позволяет иностранцам получить российское гражданство по ускоренной процедуре. Так, ранее в декабре этим воспользовался воюющий на стороне России в зоне СВО украинец. Российский паспорт ему вручили в Иркутской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Поколотившего секретаря российского посольства в Литве приговорили к колонии

    Стало известно о судьбе дела рассуждавшего об СССР историка

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok