Тараканов нашли в новогодних подарках от детсада в российском городе

Родители нашли тараканов в новогодних подарках от детского сада в Анапе. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По сведениям российского издания, одна из матерей отправила видео с насекомыми в конфетах в краевой оперативный штаб. Там ролик сочли сгенерированным с помощью искусственного интеллекта.

Родительница намерена отдать кадры на независимую экспертизу, чтобы отстоять свою правоту.

Еще одна жительница Анапы призналась, что также обнаружила тараканов в подарке дочери. Но тогда руководство детсада извинилось и поменяло сладкий презент.

