Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 29 декабря 2025Россия

Тараканов нашли в новогодних подарках от детсада в российском городе

Родители нашли тараканов в новогодних подарках от детсада в Анапе
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Родители нашли тараканов в новогодних подарках от детского сада в Анапе. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По сведениям российского издания, одна из матерей отправила видео с насекомыми в конфетах в краевой оперативный штаб. Там ролик сочли сгенерированным с помощью искусственного интеллекта.

Родительница намерена отдать кадры на независимую экспертизу, чтобы отстоять свою правоту.

Еще одна жительница Анапы призналась, что также обнаружила тараканов в подарке дочери. Но тогда руководство детсада извинилось и поменяло сладкий презент.

Еще раньше сообщалось, что жительница Башкирии возмутилась отсутствием подарков детям на республиканской елке. По ее утверждении, некоторые семьи по несколько часов добирались в Уфу из отдаленных районов, а гостям не дали «даже конфетку».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Белоусов поздравил военных с одним событием в зоне СВО

    Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий

    Предсказаны направления наступления армии России после взятия Гуляйполя

    Россиянам назвали эффективный способ улучшить сон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok